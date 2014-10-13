Бойовики "ЛНР" хочуть провести новий референдум про відокремлення Луганщини від України - Москаль

Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє про намір терористичної «Луганської народної республіки» провести 9 листопада на підконтрольній території референдум про створення окремої республіки.

Як пише Москаль на своєму сайті, за словами жителів, бойовики на підконтрольній ним території почали поширювати листівки з повідомленням, що 2 листопада в ЛНР відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування, а 9 листопада - референдум із двома запитаннями: як бачать жителі ЛНР своє майбутнє - у складі України чи у складі окремої республіки.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада прийняла президентський закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Закон про особливий статус окремих районів на Донбасі передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей строком на три роки, а також проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня цього року.

Проте 25 вересня самопроголошені «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» заявили про рішення провести вибори «глави держави» й депутатів «парламенту» 2 листопада.

А пізніше так звана «ЦВК ЛНР» заявила про намір перенести «вибори» з 2 на 9 листопада.