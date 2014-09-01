Бойовики вимагають надання "ДНР" та "ЛНР" особливого статусу у складі України

Бойовики заявляють, що вимагають особливого статусу "ДНР" та "ЛНР" у складі України.

Із такою пропозицією їхні представники вирушили на чергові переговори до Мінська, повідомляє ТСН.ua. Читайте такожНаступне засідання контактної групи по Україні заплановано на 5 вересняТим часом, російська влада заявляє про підтримку політичного розв'язання конфлікту і продовжує заперечувати участь у боях своїх військових.

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