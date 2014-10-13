РНБО підтвердила відведення російських військ від кордону з Україною

Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

"У нас є інформація, що ті військові частини, що прибували до кордону України і знаходилися на терориторії РФ, які розташовувалися в польових таборах, наразі помічено їхній рух та згортання для того, щоб повернутися на місця постійної дислокації", - заявив Лисенко.

При цьому він зазначив, що Росія і надалі доправляє в Україну найманців, що їх готують у польових таборах в Росії. Однак він наголосив, що такі постачання вже не є такими масштабними, як раніше.

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«Відведення регулярних військових частин від кордону України, звичайно, це позитивний процес, але це не впливає на доправлення на територію України через неконтрольовані ділянки кордону найманців, яких готують в польових таборах Росії», - сказав Лисенко.

Раніше голова Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук вже повідомляв, що часткове виведення російських військових підрозділів з ​​України спостерігається протягом не менше двох тижнів.