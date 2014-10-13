Російські війська вже два тижні частково виводять з України - Тимчук

Про це на сторінці у Facebook написав глава Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційне опір"Дмитро Тимчук.

"Загалом-то не в перший раз з початку війни Кремль віддає такі накази, тільки якимось дивним чином після них на Донбасі виявляється ще більше російських вояків і зброї. Однак цього разу ми вже не менше двох тижнів спостерігаємо часткове виведення російських підрозділів з України, що дає привід для оптимізму. Зараз на Донбасі продовжують чудити в основному диверсійно-розвідувальні групи ГРУ ГШ ЗС РФ і вузькі фахівці з числа кадрових військовослужбовців РФ у складі терористичних груп", - написав Тимчук.

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"Зрозуміло, що ніхто не вірить у миролюбність Путіна - треба бути закінченим олігофреном, щоб повірити в це. Але, знаючи, що за кілька годин Москва не зможе блискавично наростити чисельність своїх військ на Донбасі, ми можемо визначити угруповання своїх військ, необхідну для утримання оборони (поки Київ не зважиться на активні дії). А потім лише стежити за прикордонними територіями РФ на предмет нових російських "навчань", - додав він.