Депутати намагаються підкупити виборців у майже 30% округів - КВУ

На сьогодні у близько 30% округів фіксуються факти прямого та непрямого підкупу виборців, і 90% таких порушень здійснюються з боку кандидатів у народні депутати - мажоритарників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель.

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«90% всіх фактів порушень, які ми сьогодні фіксуємо, – порушення, які здійснюють кандидати-мажоритарники… На сьогодні проблема підкупу виборців набуває загального характеру, і ми можемо говорити, що у близько 30% виборчих округів спостерігаються факти прямого та непрямого підкупу виборців. Це є найбільша загроза виборчої кампанії, бо в результаті ми можемо отримати в парламенті кілька десятків народних депутатів - мажоритарників, які прийдуть до влади у нечесний та незаконний спосіб», - сказав він.

Кошель наголосив, що КВУ є прихильником запровадження кримінальної відповідальності для виборця, який бере хабар.

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Він також зазначив, що з підкупом виборців боротись досить важко. «Комерційна складова в діяльності політичних сил з кожним роком більше… Сьогодні є десятки структур, які проводять системну роботу з підкупу виборців. Тобто будуються виборчі піраміди – є сотники, десятники, чітка система звітності і підключаються напівлегальні механізми», - сказав Кошель.

На переконання голови правління КВУ, завдання для наступного парламенту – повністю переписати виборче законодавство, сформувати Виборчий кодекс, щоб у 2015 році на місцеві вибори можна було вийти без потужної корупційної складової.