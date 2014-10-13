Близько 300 строковиків Нацгвардії пікетують АП з вимогою демобілізації

Про таку свою вимогу вони повідомили кореспонденту УНІАН.

Разом з тим, бійці Нацгвардії спростовують повідомлення в окремих ЗМІ, що причиною того, що вони залишили частину в Нових Петрівцях під Києвом, є невиплата зарплати.

Кількість мітингувальників зростає. Підходи до АП охороняє кордон міліції. Бійці Нацгвардії вигукують: "Дембель, дембель!". Ситуація поки що спокійна.

Раніше командування Національної гвардії офіційно повідомило, що "проводить переговори з групою військовослужбовців строкової служби, які вийшли на акцію протесту в одній з частин під Києвом".

"Військовослужбовці строкової служби, які відслужили відведений термін, вимагають демобілізації. В даний час між сторонами триває переговорний процес з метою врегулювання конфліктної ситуації", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацгвардії, оприлюдненому 13 жовтня.

Також у прес-службі зазначають, що керівництво Нацгвардії роз'яснює військовослужбовцям "позицію держави з приводу відстрочки демобілізації і наслідки організації даної акції", не уточнивши, про які позицію держави і наслідки йде мова.