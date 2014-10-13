ЗМІ: Група строковиків Нацгвардії закрили командирів і пішли на акцію протесту в Київ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в керівництві Нацгвардії.

Колона рушила на адміністрацію президента, скандуючи гасла проти Петра Порошенка.

За даними джерела, перед цим бійці Нацгвардії протягом чотирьох діб вимагали виплатити їм грошове утримання, яке вони тривалий час не отримували.

Також нацгвардійці вимагали, щоб їм видали зимову форму й екіпіровку і поводилися з ними "як з людьми, а не з худобою".

Солдати мають намір домагатися від президента звільнення командирів військової частини, що допустили такий стан справ.

Читайте такожДо 10 жовтня Нацгвардію повністю забезпечать теплим одягомПеред тим, як залишити межі частини, бійці замкнули командирів у господарських приміщеннях.

Офіцери, вибравшись, намагалися наздогнати бійців і відмовити їх від походу на Київ, але безуспішно, зазначає джерело.

Між тим, командування Національної гвардії офіційно повідомило, що "проводить переговори з групою військовослужбовців строкової служби, які вийшли на акцію протесту в одній з частин під Києвом".

"Військовослужбовці строкової служби, які відслужили відведений термін, вимагають демобілізації. В даний час між сторонами триває переговорний процес з метою врегулювання конфліктної ситуації", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацгвардії, оприлюдненому 13 жовтня.

Також у прес-службі зазначають, що керівництво Нацгвардії роз'яснює військовослужбовцям "позицію держави з приводу відстрочки демобілізації і наслідки організації даної акції", не уточнивши, про які позицію держави і наслідки йде мова.

Нагадаємо також, що 13 жовтня президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду кандидатуру командуючого Національною гвардією Степана Полторака на пост міністра оборони.