Строковики Нацгвардії під АП відмовилися залишити Банкову (відеотрансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав солдатам строкової служби у присутності преси на Банковій.

"Давайте звернення, давайте донесемо... І сьогодні зустрінемося з цього приводу", - сказав Терещук.

У свою чергу солдати-строковики повідомили, що вони з вулиці Банкової не підуть, а також відмовилися від пропозиції направити представників для перемовин. "Ми один за одного", - сказав один зі строковиків.

Разом з тим нацгвардійці відзначили, що вони розуміють, що ця акція нікому не вигідна. Таким чином вони намагаються пояснити, що не порушують порядок.

Читайте такожБлизько 300 строковиків Нацгвардії пікетують АП з вимогою демобілізації"Я зараз іду спілкуватись і радитись, яким чином (це питання можна вирішити)...", - додав Терещук, не уточнивши, з ким саме буде вирішувати. Він сказав, що це службове питання.

Як повідомляв УНІАН, близько 300 строковиків Національної гвардії проводять мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.

При цьому бійці Нацгвардії спростовують повідомлення в окремих ЗМІ, що причиною того, що вони залишили частину в Нових Петрівцях під Києвом, є невиплата зарплати.

Кількість мітингувальників зростає. Підходи до АП охороняє кордон міліції.