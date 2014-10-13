Гелетей приймав парад у Києві, знаючи про наступ військ РФ на Іловайськ - ЗМІ

18:44, 13 жовтня 2014
Політика
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Військове керівництво України 24 серпня приймало парад Незалежності, хоча ще напередодні з зони АТО почали надходити доповіді про російське вторгнення. 

REUTERS

Про це пише журналіст Юрій Бутусов у статті, опублікованій на сайті ZN.UA.

Як зазначається, екс-командувач військами сектора "Д" генерал-лейтенант Петро Литвин, інформація про масштабне російське вторгнення в районі Амвросіївки, в результаті якого відбулося оточення наших військ підІловайськом, була отримана Державною прикордонною службою та іншими джерелами 23 серпня, напередодні Дня незалежності.

"Приблизно о 14.30 ми доповіли про перехід російськими частинами державного кордону та їх просування в напрямку Амвросіївки. Далі протягом дня такі доповіді передавалися неодноразово. Ці дані повністю підтверджувалися інформацією від Державної прикордонної служби. Також інформація надходила й від окремих груп спецпідрозділів, які знаходилися поблизу наших кордонів", - розповів генерал.

"Увечері 23 серпня я був викликаний на зв'язок (через Головний командний центр Генштабу) із начальником Генерального штабу. Оскільки він у цей момент знаходився в кабінеті міністра оборони України, мене з'єднали з міністром. Міністр заслухав інформацію і передав трубку командувачу АТО, начальнику Генерального штабу Віктору Муженку. Вислухавши мою доповідь про російський наступ і про обстановку в секторі, він відповів: "При зміні обстановки доповідайте встановленим порядком". І все", - додав Литвин.

Читайте такожЛуценко про відставку Гелетея: він виконав свою функціюЯк зазначає Юрій Бутусов, враховуючи критичну ситуацію, навряд чи було доцільно тримати кілька свіжих підрозділів для параду в Києві на День незалежності - провести його можна було з допомогою частин, які перебували на ротації або формуванні.

"І геть безглуздим видається перебування на параді всього військового керівництва. Коли Віктор Муженко приймав парад і зірку генерал-полковника, а Валерій Гелетей — орден, вони знали про численні доповіді про вторгнення російських військ. Так спокійно можуть поводитися люди, в яких або все йде за планом, або вони абсолютно не розуміють, наскільки серйозною була обстановка", - пише журналіст.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Президент України Петро Порошенко задовольнив рапорт про відставку міністра оборони Валерія Гелетея.

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