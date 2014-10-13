У Нацгвардії мітинг строковиків пов’язують із політичним замовленням

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної гвардії України.

Читайте такожСтроковики Нацгвардії під АП відмовилися залишити Банкову (відеотрансляція)У НГУ зазначили, що під час пікету біля Адміністрації України до мітингувальників виходили керівники командування Нацгвардії, командувач Степан Півторак, пропонуючи різні варіанти вирішення їхніх вимог. Але наразі це почуто не було.

Як повідомляв УНІАН, понад 300 строковиків Національної гвардії проводять мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.