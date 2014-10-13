В АП пообіцяли строковикам, що їх не відправлятимуть до зони АТО та не каратимуть за мітинг

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив строковикам біля Адміністрації президента.

"Ті люди, які сьогодні повернуться у військову частину, до них не буде застосовано ніяких санкцій", - сказав Зубко.

Він також пообіцяв, що мітингуючих солдатів строкової служби не відправлятимуть в зону проведення антитерористичної операції.

"Після того, як відбудеться візит Президента в Мілан, буде зрозуміла інформація, буде зрозуміло, що буде відбуватися далі, яким чином ми будемо далі рухатися, але те, що я вам сьогодні можу повідомити, в понеділок з вами зустрінусь. Друге - це те, що ви не будете відправлені в зону АТО і сьогодні є чітка позиція Президента про те, що солдати строкової служби не будуть в зоні АТО і все інше будемо робити разом", - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, понад 300 строковиків Національної гвардії проводять мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.