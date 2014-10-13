Група протестувальників-нацгвардійців вирішила повернутися у військову частину

21:52, 13 жовтня 2014
Політика
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Солдати строкової служби Національної гвардії, які мітингують біля Адміністрації президента з вимогою демобілізації, починають поступово залишати вулицю Банкову і на автобусах повертатися в частину.

Срочники разделились / УНИАН

Як повідомляє кореспондент УНІАН, частина строковиків окремо організованими групами завершили мітингувати біля Адміністрації та сіли в автобус, який повинен повернути їх до військової частини.

Зокрема, як мінімум два автобуси вже покинули вулицю Інститутську.

Разом з тим, більшість строковиків продовжує залишатись на Банковій.

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Як повідомляв УНІАН, понад 300 строковиків Національної гвардії проводять мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.

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