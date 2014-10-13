Майже сотня строковиків продовжує залишатись біля Адміністрації президента



Як повідомляє кореспондент УНІАН, деякі солдати висловлюють незадоволення, що ЗМІ ”все перекрутили і не так подали інформацію”.

Час від часу вони продовжують викрикувати заклики стосовно демобілізації.

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Як повідомляв УНІАН, понад 300 строковиків Національної гвардії проводили мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.

Увечері, близько 21.30, частина солдат вирішила повернутися до військових частин.