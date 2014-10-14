Будівлю ВР охороняють понад три сотні правоохоронців із собаками

Будівля Верховної Ради, де сьогодні має відбутися пленарне засідання, посилено охороняється міліціонерами та бійцями добровольчих батальйонів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, будівля оточена близько 300 співробітниками міліції, бійцями добровольчого батальйону територіальної оборони “Київ-1” та інших формувань. Декілька бійців «Київ-1» чергують з собаками.

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Водночас перед центральним входом до парламенту на площі Конституції проходить акція, учасники якої вимагають проведення люстрації. В акції беруть участь близько 50 осіб. Вони тримають плакати з гаслами, зокрема, “Голосував за диктаторські закони — в смітник!”, “Люстрація неминуча”.

Також трохи далі від входу до ВР активісти розтягнули банер із фото депутатів, які, на переконання активістів, не виконали дані ними обіцянки.