Ранкове засідання ВР відкрито

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Туринов пояснив, що засідання розпочалося пізніше, через те, що сьогодні парламент має розглянути низку важливих законопроектів у другому читанні, зокрема, законопроект про прокуратуру.

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Відповідно ці питання доопрацьовувалися для розгляду у сесійній залі. Крім того, голова ВР привітав присутніх зі святом Покрови та сказав про визначення 14 жовтня Дня захисника України.

На ранковому засіданні зареєструвалося 294 народних депутата.