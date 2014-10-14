Ранкове засідання ВР відкрито
10:26, 14 жовтня 2014Політика
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Верховна Рада України відкрила ранкове засідання.
Рада відкрила засідання / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Туринов пояснив, що засідання розпочалося пізніше, через те, що сьогодні парламент має розглянути низку важливих законопроектів у другому читанні, зокрема, законопроект про прокуратуру.
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Відповідно ці питання доопрацьовувалися для розгляду у сесійній залі. Крім того, голова ВР привітав присутніх зі святом Покрови та сказав про визначення 14 жовтня Дня захисника України.
На ранковому засіданні зареєструвалося 294 народних депутата.
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