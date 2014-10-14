Рада може розпустити групу "За мир та стабільність": її залишив ще один депутат

Народний депутат України Лев Миримський вийшов зі складу групи “За мир та стабільність”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив на засіданні парламенту.

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Він зазначив, що у зв'язку з виходом Миримського дає доручення Секретаріату Верховної Ради “перевірити чисельність цієї групи, і якщо чисельність менша за встановлену Регламентом (ВР), то має надати інформацію щодо розпуску депутатської групи”.

Як відомо, чисельність депутатської групи має бути не меншою, ніж кількість народних депутатів у найменшій за кількістю фракції на початку роботи нинішньої Верховної Ради, тобто фракції КПУ.