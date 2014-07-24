Голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив про розпуск фракції КПУ в парламенті. При цьому в засіданні оголошено перерву до 11:00.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Турчинов сказав: “Як відомо, за результатами виборів до Верховної Ради сьомого скликання на підставі Регламенту ВР була сформована депутатська фракція Комуністичної партії України у кількості 33 народних депутата. На 1 липня 2014 року ця фракція скоротилася до 23 депутатів, що значно менше, ніж мінімальна кількість у фракції. У зв'язку з цим та на підставі ч. 4 ст. 60 Регламенту, оголошую про розпуск депутатської фракції Комуністичної партії України у Верховній Раді сьомого скликання".

Читайте такожДепутати влаштували бійку в Раді через СимоненкаТакож Турчинов підкреслив: "Це історична подія. І я сподіваюсь, що більше комуністичної фракції в українському парламенті не буде”.

Цю промову Турчинова депутати від коаліції зустріли оплесками.