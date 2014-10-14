"Свобода" та "Правий сектор" заперечують свою участь у сутичках під Радою

Народні депутати від ВО “Свобода” стверджують, що безлад біля будівлі Верховної Ради — це справа рук «людей Віктора Медведчука».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у парламенті заявили лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок та депутат від “Свободи” Олександр Мирний.

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Вони сказали про це, виходячи з будівлі парламенту на вулицю, де зараз невідомі продовжують закидати будівлю ВР димовими шашками та вибуховими пакетами. Внаслідок цих провокацій вже є постраждалі.

Кореспондент УНІАН став свідком, як правоохоронці надавали медичну допомогу своєму колезі прямо під стінами парламенту.

"Свобода" та "Правий сектор" заперечують свою участь у подіях під Радою.

Сама будівля Верховної Ради заблокована зсередини, звідти не випускають журналістів і вільно виходити мають змогу лише народні депутати. В кулуарах парламенту чути запах диму від димових шашок.

По периметру Верховної Ради дуже багато правоохоронців різних підрозділів. Є також кінологи з собаками.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, у день Покрови Божої Матері Всеукраїнське об’єднання «Свобода» проводить у Києві традиційний марш. Активісти «Свободи» кількатисячною організованою колоною пройшли вулицями Києва до ВР. Акція «Свободи» проходить злагоджено та спокійно.

Тим часом близько 12.00 до ВР прибула група невідомих людей у балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кинули коктейль Молотова в будівлю Верховної Ради, а також петарди.

#ПравийСектор не має відношення до подій під #ВР - Правий Сектор (@19012014ps) October 14, 2014