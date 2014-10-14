В будівлю Ради кинули коктейль молотова та петарди

Як передає кореспондент УНІАН, до Верховної Ради вулицею Грушевського прийшли близько 200 осіб в балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора».

Колона прибула до будівлі парламенту і з неї хтось кинув коктейль Молотова в будівлю Верховної Ради, а також петарди.

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Правоохоронці загасили коктейль Молотова.

Водночас, петарди продовжують вибухати, їх кидають до центрального входу ВР.

Ці невідомі прийшли до парламенту у той час, як Верховна Рада України двічі не змогла включити до порядку денного законопроект про визнання Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України.