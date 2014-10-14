Сутички під Радою припинилися, частина мітингувальників розходиться

Як передає кореспондент УНІАН, також з площі поїхав автомобіль зі звукопідсилювальною технікою й організатор акції закликав учасників мітингу рухатись в бік станції метро “Арсенальна”.

Незважаючи на те, що частина демонстрантів залишила місце проведення акції, поодинокі активісти продовжують кидати у правоохоронців та у вікна Верховної Ради каміння.

Читайте такожБіля Верховної Ради - сутички, у хід ідуть петарди, палиці і кийки (фото, відео)

Міліція попереджає учасників акції про відповідальність за протиправні дії

Разом з тим, як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, сьогодні біля парламенту перебувало близько 8 тис. осіб.

Охорону громадського порядку забезпечувало близько 4 тис. працівників структурних підрозділів київської міліції.

«Близько 12.30 окремі учасники акції вдалися до вчинення протиправних дій. Група агресивно налаштованих мітингувальників почали кидати в напрямку правоохоронців та адмінбудівлі ВР димові шашки і провокувати працівників міліції на конфлікт», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР пікетували активісти ВО «Свобода» з вимогою ухвалити закон про визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.

Пізніше до парламенту прийшли близько 200 осіб в балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора», які кинули в будівлю коктейль молотова та декілька піротехнічних засобів, що вибухають.

Ці невідомі прийшли до парламенту у той час, як Верховна Рада двічі не змогла включити до порядку денного законопроект про визнання ОУН і УПА.

Пізніше біля Верховної Ради стались сутички між групою невідомих осіб та правоохоронцями.

Верховна Рада так і не включила до порядку денного своєї роботи проект закону про визнання ОУН та УПА.

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов у зв'язку із провокаціями біля будівлі парламенту закрив сьогоднішнє засідання ВР.