У РНБО підтверджують прибуття до Новоазовська російського спецназу

13:38, 14 жовтня 2014
Політика
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У Раді національної безпеки та оборони України підтверджують інформацію про прибуття до Новоазовська російського спецназу.

Новоазовск / cheap-trip.eu / cheap-trip.eu

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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За його словами, "підрозділ не є численним, але люди в ньому навчені на проведення спеціальних операцій".

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