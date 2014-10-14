У РНБО підтверджують прибуття до Новоазовська російського спецназу
13:38, 14 жовтня 2014Політика
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У Раді національної безпеки та оборони України підтверджують інформацію про прибуття до Новоазовська російського спецназу.
До Новоазовська прибув російський спецназ / cheap-trip.eu
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
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За його словами, "підрозділ не є численним, але люди в ньому навчені на проведення спеціальних операцій".
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