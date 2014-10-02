Влада Естонії створить прикордонний спецназ

Опорні пункти спецпідрозділу з'являться в Нарві та Піузі, в Таллінні діятиме окремий загін Центру швидкого реагування для захисту морського кордону, повідомляє Delfi с посиланням на міністра внутрішніх справ Естонії Ханно Певкура.

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За його словами, частина людей для формування нового підрозділу уже є - вони служать в прикордонній охороні, інших співробітників, можливо, можна буде знайти в поліції.

Міністр пообіцяв, що підрозділ буде добре оснащений і озброєний, служба в ньому повинна бути престижною, тому платня буде збільшена. Однак він не уточнив суму. "Скажімо так, що це досить дорого", - сказав міністр, підкресливши, що така інформація не може бути публічною.

У завдання центру швидкого реагування буде входити боротьба з транскордонною злочинністю, контрабандою або незаконним перевезенням людей через кордон.

За словами Ханно Певкура, створення прикордонного спецназу не пов'язане зі станом кордону. "Природно, що останнім часом ми приділяли кордону багато уваги і приймали рішення, які сприяють збільшенню його захищеності", - додав він.