Правоохоронці затримали два десятка учасників сутичок під Радою

Представники спецпідрозділу особливого призначення МВС проводять затримання на вулиці Грушевського, біля Національного художнього музею України активістів, яких підозрюють у вчиненні сутичок під ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, представники МВС затримали близько 20 учасників акції та ведуть їх у напрямку до Верховної Ради.

Читайте такожВікна парламенту продовжують обстрілювати з "травматів" та рогаток (фото)

Наразі затриманих помістили у два «автозаки» біля будинку уряду.

Сьогодні під стінами Верховної Ради відбувалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. На підкріплення до представників правоохоронних органів підійшли близько сотні правоохоронців у повній амуніції. Мітингувальники закидали їх петардами та з палицями намагалися пробитись крізь їхній кордон до будівлі.

У той же час невідомі молодчики продовжують обстрілювати вікна парламенту з травматичної зброї і рогаток. Скло вікон другого і третього поверху будівлі парламенту з боку площі Конституції пошкоджені: в них є отвори від каменів.