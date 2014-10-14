Біля Верховної Ради - сутички, у хід ідуть петарди, палиці і кийки (фото, відео)

12:57, 14 жовтня 2014
Політика
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Біля входу до Верховної Ради сталися сутички між групою невідомих осіб та правоохоронцями.

Під Раду кинули димові шашки / Фото Новости Донбасса

Як передає кореспондент УНІАН, невідомі здійснили спробу прорватися до входу у ВР.

На підкріплення до представників правоохоронних органів підійшли близько сотні правоохоронців у повній амуніції.

Мітингувальники біля Верховної Ради закидають їх петардами та з палицями намагаються пробитись крізь їхній кордон до будівлі.

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Працівники правоохоронних органів відбиваються від демонстрантів кийками.

Активісти вигукують: “Революція!” та “Голосуй!”, чим закликають народних депутатів проголосували за включення до порядку денного законопроекту про визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні за незалежність України.

Кількість правоохоронців, які охороняють будівлю парламенту, збільшується. Деяких поранених міліціонерів заводять у приміщення Верховної Ради.

Допис by Леонід Ємець.

На площі біля ВР перебуває близько 2-2,5 тисяч осіб.

До будівлі Верховної Ради під'їхали декілька авто “швидкої допомоги”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, у день Покрови Божої Матері Всеукраїнське об’єднання «Свобода» проводить у Києві традиційний марш. Активісти «Свободи» кількатисячною організованою колоною пройшли вулицями Києва до ВР. Акція «Свободи» проходить злагоджено та спокійно.

Тим часом до ВР прибула група невідомих людей у балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кинули коктейль Молотова в будівлю Верховної Ради, а також петарди.

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