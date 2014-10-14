Біля Верховної Ради - сутички, у хід ідуть петарди, палиці і кийки (фото, відео)
Біля входу до Верховної Ради сталися сутички між групою невідомих осіб та правоохоронцями.
Як передає кореспондент УНІАН, невідомі здійснили спробу прорватися до входу у ВР.
На підкріплення до представників правоохоронних органів підійшли близько сотні правоохоронців у повній амуніції.
Мітингувальники біля Верховної Ради закидають їх петардами та з палицями намагаються пробитись крізь їхній кордон до будівлі.
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Працівники правоохоронних органів відбиваються від демонстрантів кийками.
Активісти вигукують: “Революція!” та “Голосуй!”, чим закликають народних депутатів проголосували за включення до порядку денного законопроекту про визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні за незалежність України.
Кількість правоохоронців, які охороняють будівлю парламенту, збільшується. Деяких поранених міліціонерів заводять у приміщення Верховної Ради.
Навіжені нападають на ментів,намагаючись штурмувати парламент.Святкова провокація на Покрову триває. pic.twitter.com/wriXizbHpj
— Oksana Denysova (@OksanaDenysova) October 14, 2014
під радою почалися провокації.Невідомі в балаклавах кидають вибухові пакети під ноги міліції pic.twitter.com/dw6ERuJqju
— Oksana Denysova (@OksanaDenysova) October 14, 2014
Милиция выставила 2 кордона вокруг ВР. Перед этим пришла колонна с флагами Братства Корчинского.Фото Сергея Щербины pic.twitter.com/g4P2Bk9Kiq
— Kateryna Avramchuk (@avramchuk_katya) October 14, 2014
Понеслась... Митинг под ВР — звучат громкие хлопки. Летают дымовые шашки. pic.twitter.com/9G5Qyj0PZA
— Gregory Zhygalov (@GZhygalov) October 14, 2014
На площі біля ВР перебуває близько 2-2,5 тисяч осіб.
До будівлі Верховної Ради під'їхали декілька авто “швидкої допомоги”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, у день Покрови Божої Матері Всеукраїнське об’єднання «Свобода» проводить у Києві традиційний марш. Активісти «Свободи» кількатисячною організованою колоною пройшли вулицями Києва до ВР. Акція «Свободи» проходить злагоджено та спокійно.
Тим часом до ВР прибула група невідомих людей у балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кинули коктейль Молотова в будівлю Верховної Ради, а також петарди.