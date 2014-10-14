Міліція затримала 36 осіб під стінами Ради (фоторепортаж)

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві.

Як зазначили у міліції, від медиків надходить інформація про постраждалих правоохоронців. Інформації про постраждалих учасників масових заходів поки немає.

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