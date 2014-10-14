У сутичках під Радою постраждали 15 міліціонерів, затримано 50 осіб

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Сутички біля Верховної Ради тільки що закінчилися. Міліція застосувала силу в межах, передбачених законом. Від незаконних дій провокаторів постраждало 15 співробітників міліції. Розбиті голови, переламані руки, вивихнуті суглоби. Станом на зараз затримані 50 правопорушників, які кидали каміння, били скло, кидали вибухові пакети, нападали на правоохоронців. Всі правопорушники задокументовані на відео", - написав він.

Радник допустив, що за організаторами сьогоднішньої провокації "стояли спецслужби Російської Федерації".

"Затримання виконавців провокацій і організаторів будуть продовжені до тих пір, поки кожен не відповість перед законом за те, що накоїв. Спроба зірвати роботу Верховної Ради не вдалася!", - підкреслив він.