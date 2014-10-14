Порошенко хоче зробити День захисника України 14 жовтня вихідним

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на острові Хортиця, де зараз відбувається церемонія нагородження героїв антитерористичної операції.

«Це свято має бути всенародним святом, святом, яке відзначатиметься в кожній сім'ї. Я найближчим часом планую внести до Кодексу про працю зміни, відповідно до яких 14 жовтня - День захисника України - буде в Україні вихідним днем», - заявив Порошенко.

Читайте такожПорошенко звернувся до українців з нагоди свята Покрови та Дня захисника України Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко сьогодні підписав указ про щорічне відзначення 14 жовтня Дня захисника України.