Порошенко скасував 23 лютого і встановив День захисника України

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

Читайте такожВ Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці та день УПА«З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості» президент постановив установити в Україні свято —День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня.

Також Порошенко визнав таким, що втратив чинність, указ президента України від 23 лютого 1999 року №202. (Цим указом встановлювалося відзначення 23 лютого Дня захисника Вітчизни - УНІАН).