Порошенко скасував 23 лютого і встановив День захисника України

09:45, 14 жовтня 2014
Військо
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Президент України Петро Порошенко установив 14 жовтня щорічно відзначати День захисника України.

Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

Читайте такожВ Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці та день УПА«З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості» президент постановив установити в Україні свято —День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня.

Також Порошенко визнав таким, що втратив чинність, указ президента України від 23 лютого 1999 року №202. (Цим указом встановлювалося відзначення 23 лютого Дня захисника Вітчизни - УНІАН).

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