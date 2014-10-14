За фактом зіткнень біля будівлі Ради порушено кримінальну справу
19:36, 14 жовтня 2014Політика
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Головне управління МВС у Києві відкрило кримінальне провадження за фактом сьогоднішніх зіткнень біля будівлі Верховної Ради.
МВС порушило справу за фактом протистояння Ради / фото @OksanaDenysova
Про це повідомляє прес-служба управління. "За фактом хуліганських дій біля парламенту слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС у Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство"). Розпочато досудове розслідування",- йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в результаті зіткнень під стінами Верховної Ради постраждали 15 міліціонерів, затримано близько 50 осіб.
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