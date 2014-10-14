За фактом зіткнень біля будівлі Ради порушено кримінальну справу

Про це повідомляє прес-служба управління. "За фактом хуліганських дій біля парламенту слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС у Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство"). Розпочато досудове розслідування",- йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ сутичках під ВР поранено 17 правоохоронців, двоє з них – у тяжкому стані

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в результаті зіткнень під стінами Верховної Ради постраждали 15 міліціонерів, затримано близько 50 осіб.