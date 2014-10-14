Похоронну процесію в Сартані обстріляли з боку Комінтернового - штаб оборони Маріуполя
19:40, 14 жовтня 2014Політика
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Артилерійський обстріл, внаслідок якого загинули сім мирних жителів у селищі Сартана, вівся з боку Новоазовського району.
Бойовики обстріляли селище / 0629
Про це повідомляє 0629 з посиланням на штаб оборони Маріуполя.
Згідно з повідомленням, північна околиця селища Сартана була обстріляна з боку Комінтернового підконтрольного бойовикам Новоазовського району. На території селища вибухнуло кілька снарядів.
Нагадаємо, сьогодні близько 15.00 бойовики обстріляли північну околицю селища Сартана, яке розташоване за 10 кілометрів від Маріуполя. Під обстріл потрапила похоронна процесія, внаслідок чого сім осіб загинули, більше 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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