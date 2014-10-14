Похоронну процесію в Сартані обстріляли з боку Комінтернового - штаб оборони Маріуполя

Про це повідомляє 0629 з посиланням на штаб оборони Маріуполя.

Згідно з повідомленням, північна околиця селища Сартана була обстріляна з боку Комінтернового підконтрольного бойовикам Новоазовського району. На території селища вибухнуло кілька снарядів.

Нагадаємо, сьогодні близько 15.00 бойовики обстріляли північну околицю селища Сартана, яке розташоване за 10 кілометрів від Маріуполя. Під обстріл потрапила похоронна процесія, внаслідок чого сім осіб загинули, більше 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.