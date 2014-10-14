Кількість жертв обстрілу селища під Маріуполем збільшилась до 7 осіб

Як повідомили Еспресо.TV в Маріупольській міськраді, за інформацією управління охорони здоров'я всім госпіталізованим надається медична допомога в повному обсязі.

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В даний час в селищі Сартана знаходиться міський голова Юрій Хотлубей, представники міської та селищної влади, рятувальники і медпрацівники.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 15.00 бойовики обстріляли північну околицю селища Сартана, яке знаходиться в 10 км від Маріуполя. Під обстріл потрапила похоронна процесія, в результаті чого 5 осіб загинули, ще 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.