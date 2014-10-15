Путін каже, що нічого не знає про викрадення і вбивства кримських татар у Криму

Про це він сказав на зустрічі Ради з прав людини в Росії, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Перший раз чую, що там є якісь зникнення людей. Незрозуміло, хто це робить, навіщо це робити", - заявив Путін.

"Для всіх об'єктивних спостерігачів зрозуміло, що у нас, у сучасній Росії немає і не може бути ніяких проблем з кримськими татарами", - додав він.

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Президент Росії пообіцяв, що російська влада буде надавати допомогу кримським татарам, включаючи оформлення прав власності на нерухоме майно.

За його словами, Україна не прийняла тих рішень, які прийняла Росія, зокрема, про реабілітацію кримських татар.