Знайдений мертвим кримський татарин Асанов міг фігурувати у справі Сенцова

Тіло 25-річного Едема Асанова виявили в закинутому приміщенні санаторію в Євпаторії, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Хлопець зник 29 вересня. Востаннє його бачили на автостанції в Євпаторії.

Рідні кажуть, що Едем не вів політичної діяльності. Був спокійною та неконфліктною людиною. Працював рятувальником в одному з санаторіїв Євпаторії.

За інформацією Центру журналістських розслідувань, прізвище хлопця фігурувало в справі українського режисера Олега Сенцова. Однак ініціали співпадають лише частково.

Поховають загиблого у вівторок у місті Саки.

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За підрахунками Меджлісу, за час окупації Криму безслідно зникли вже 18 кримчан.

"Для чого це робиться. По-перше, це боротьба з інакодумством. А по-друге, щоби залякати людей. Тих, хто не сприймає окупацію", - вважає лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Як уже повідомлялося, в окупованому Криму зник 23-річний Ескендер Апселямов.