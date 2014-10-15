У Чернігові повалили пам'ятник Фрунзе (фото, відео)

Як повідомили у Національному архітектурно-історичному заповіднику "Чернігів стародавній", бетонний пам'ятник розташовувався на території заповідника, однак не був на балансі установи, постійно руйнувався, ніякої історичної чи мистецької цінності не мав.

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Учасники акції вивезли розбитий бюст у невідомому напрямку.

За словами генерального директора заповідника Андрія Острянки, бюст Фрунзе був установлений у радянський час на гранітному постаменті, де до революції 1917 року стояло погруддя російського царя Олександра ІІІ. Як свідчать історичні факти, ініціаторами встановлення погруддя Фрунзе у 1928 році виступили воїни стрілецької дивізії імені М.Фрунзе, що дислокувалася у Чернігові. У 1941 році погруддя зникло, відновили його у 1948 році, виконав його чернігівський скульптор Андрій Карнабід.

Довідка УНІАН: Михайло Фрунзе (1885-1925) – революціонер, радянський державний і військовий діяч, один з видатних воєначальників Червоної Армії під час громадянської війни, військовий теоретик.