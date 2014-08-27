Мер Харкова обіцяє відновити зруйновані пам'ятники Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні Кернеса до жителів міста, яке розповсюдила прес-служба міської ради.

Кернес зауважив, що за останні два дні в Харкові зруйнували три монументи Леніну.

«Так, для одних Ленін - символ тоталітаризму. Для інших - символ країни, в якій вони прожили більшу частину свого життя. Поганої чи хорошої країни - питання не в цьому. Питання в тому, що з тією країною у них пов'язані, напевно, найкращі спогади їхнього життя - перше кохання, народження дітей та багато іншого», - наголосив міський голова.

Він підкреслив, що Харків завжди був толерантним містом і «тут стоять поряд пам'ятники героям революції 1917 року і монументи, які з'явилися вже в незалежній Україні».

«У Харкові багато символіки Радянського Союзу, але вже не менше, а, може, й більше символіки нашої нової країни. Пам'ятники всіх часів дорогі нам. Міська влада не знесла жодного пам'ятника, яке б ставлення до нього не було. Це пам'ять. Як про погане, що було в житті нашої країни, так і про хороше», - наголосив мер.

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«Я закликаю всіх не перетворювати Харків у черговий майданчик конфлікту. Думаю, що зараз не час для різких акцій. У сусідніх областях йдуть справжні бойові дії. Там отримують поранення і гинуть наші брати. А в Харкові воюють із пам'ятниками. Думаю, що зараз нам важливо навчитися приймати один одного такими, які ми є. А ми всі - різні. Кожен зі своїми переконаннями, поглядами, зі своїм ставленням до історії. Нам зараз просто необхідне взаєморозуміння. Шлях до нього довгий і важкий, і на цьому шляху немає місця руйнуванням. Нехай навіть руйнуванням пам'ятників, які комусь не подобаються. А всі зруйновані пам'ятники ми відновимо», - підкреслив Кернес.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 серпня невідомі відбили голову пам’ятнику Леніну, який стоїть у житловому районі міста Харкова Баварія.