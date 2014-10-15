ЗМІ: через Лутугине пройшла колона військової техніки бойовиків
16:07, 15 жовтня 2014Політика
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Через Лутугине вчора пройшла велика колона військової техніки.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Роман Бочкала, посилаючись на інформацію своїх знайомих з числа очевидців.
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"Колона прямувала у бік півночі Луганської області. Туди, де ситуацію контролює українська влада, додам від себе", - написав журналіст.
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