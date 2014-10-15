ЗМІ: через Лутугине пройшла колона військової техніки бойовиків

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Роман Бочкала, посилаючись на інформацію своїх знайомих з числа очевидців.

Читайте такожЗа 4 доби бойовики вбили понад 60 осіб, що допомагали українським військовим

"Колона прямувала у бік півночі Луганської області. Туди, де ситуацію контролює українська влада, додам від себе", - написав журналіст.