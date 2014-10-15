На Луганщині більше ста військових потрапили в оточення бойовиків, є вбиті та полонені

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.

"У вівторок, 14 жовтня, тривали постійні бойові зіткнення українських силовиків із терористами в районі автодороги Бахмутки на Луганщині. Наші позиції обстрілювали бойовики так званого 32-го козачого окремого округу “Війська донського” під керівництвом Дрьомова, які окопалися в лісовому масиві й мають на озброєнні близько 20 танків та два десятки одиниць іншої бронетехніки", - повідомляє Москаль.

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За його словами, вчора з 8.00 до 8.40, а потім о 10.10 тривав обстріл із мінометів та стрілецької зброї блокпосту Нацгвардії поблизу с.Сміле Слов’яносербського району

"О 10.45 відбулося бойове зіткнення групи 24-ї бригади ЗСУ, яка йшла на підмогу 32-му блокпосту Нацгвардії, з бойовиками. З нашого боку є втрати бронетехніки. Близько 15-ї години група 80-ї аеромобільної бригади ЗСУ, що йшла на підмогу нацгвардійцям, потрапила в засідку. З нашого боку є втрати бронетехніки. Інформація про вбитих та поранених з’ясовується. З 20.00 до 20.30 бойовики обстрілювали з мінометів опорний пункт 128-ї бригади ЗСУ поблизу с.Чорнухино Попаснянського району. О 21.30 відбувся повторний обстріл. Втрат із нашого боку немає", - повідомляє прес-служба голови ОДА.

Також після півночі було обстріляно блокпост ЗСУ біля с.Золоте Попаснянського району. Поранений один військовослужбовець. Крім того, після 2-ї годині ночі бойовики обстріляли, а потім оточили місцевість поблизу 31 та 32 блокпостів Нацгвардії в районі Бахмутки. Почався бій.

На сьогоднішній ранок достовірної інформації про ситуацію на Бахмутці немає. Відомо, що в оточенні опинилося 112 бійців збройних сил та Нацгвардії. Ряд поранених та контужених військових потрапили в полон, у їх числі — один командир батальойну. Ситуацію, що склалася там, можна охарактеризувати як критичну. Конкретних відомостей про втрати бронетехніки, кількість убитих та поранених немає, оскільки підійти до місця бойового зіткнення неможливо через постійні обстріли з важкої техніки, яка окопалася в лісовому масиві.

Спроби представників ОБСЄ по телефону домовитися з керівництвом "ЛНР" про припинення вогню, були безрезультатними. Бойовики так званого “Війська донського” не підкорюються "ЛНР", а діють на власний розсуд, повідомив Москаль.