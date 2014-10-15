Сили АТО блокують та знищують бойовиків поблизу Смілого на Луганщині

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Ситуація в районі блокпосту, що розташований поблизу населеного пункту Сміле, є такою, що постійно змінюється», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «нині особовий склад блокпосту, у взаємодії з підрозділами вогневої підтримки та бронегрупою сил АТО, проводить заходи, спрямовані на блокування та знищення неконтрольованих бандитських угруповань».

Читайте такожБойовики поширюють чутки про новий наступ (мапа АТО)З метою забезпечення безпеки українських військовослужбовців блокпост дообладнано, посилено засобами вогневого ураження та бронетехнікою, інформує штаб АТО.

В свою чергу бойовики ведуть вогонь по позиціях українських військових із мінометів та установок «Град», йдеться в повідомленні.