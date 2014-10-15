"По укропівському хутору залпом вогонь": з’явилось відео атаки бойовиків по селищу на Донбасі
14:49, 15 жовтня 2014Політика
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У мережі з’явилось відео, на якому бойовики обстрілюють один з населених пунктів у Луганській області.
Бойовики обстріляли з "Граду" населений пункт на Луганщині / Скріншот
На запису чути, як бойовики отримають команди від "товариша полковника", який наказує їм знищити "укропівський хутір", відкривши вогонь з РСЗВ "Град".
На кадрах відео також можна помітити російський прапор.
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