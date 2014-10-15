Нацгвардійців на страйк спровокували особи, які проникли в частину - прокурор

Про це у своєму інтерв'ю заявив військовий прокурор Анатолій Матіос, передає uapress.info.

«Якщо в деталях, 13 жовтня близько 11:00 на КПП військової частини 30-27, це бригада спеціального призначення Національної гвардії України, командир полковник Мусієнко, вони дислокуються в селі Нові Петрівці Київської області, самовільно покинули територію зазначеної військової частини. Що стало причиною? Перед тим, як вони покинули частину, група дорослих осіб різної статі, чоловіки, жінки - до 50 осіб, фактично насильно проникли на територію військової частини і почали закликати військовослужбовців до походу по шляхам сполучення з вимогою йти до АПУ, щоб спонукати главу держави невідкладно видати указ про демобілізацію», - заявив він.

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«На даний момент тривають слідчі дії для встановлення всіх цих осіб, оскільки ми маємо в своєму розпорядженні попередньою інформацією, яку потрібно підкріпити ще проведенням відповідних процесуальних дій, що значна кількість цих осіб, не мала ніякого відношення до військовослужбовців, які перебували в селі Нові Петрівці. Тобто вони не були родичами або батьками, родичами тих, хто служить. Частина таких, які дійсно там своїх малих синів або племінників, але основна маса не мала прямого відношення», - зазначив прокурор.

Він так само зазначив, що після проникнення в частину в соціальних мережах почалися різко створюватися відповідні групи, за інформацією розвідки майже всі вони були зареєстровані за IP-адреси на території Росії, зокрема в Санкт-Петербурзі.