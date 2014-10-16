Бойовики і військові РФ понад 40 разів порушили режим перемир'я – Тимчук

Про це повідомив в Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його даними, в Донецьку до аеропорту, зайнятий українськими військами, бойовики підігнали самохідну землерийну машину (бульдозер) для здійснення штурму.

"Раніше при подібних штурмах терористами також використовувалася поряд з бронетехнікою подібна інженерна техніка, зараз виведена з ладу в ході бойових зіткнень", - зазначив він.

Крім того, як повідомив Тимчук, з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, стрілецької зброї були обстріляні з позиції сил АТО:

- 6 разів в районі н.п.Рідкодуб;

- по 4 рази в н.п. Сміле, Авдіївка, Дебальцеве;

- двічі піддалися атакам підрозділу українських військ поблизу н.п. Трьохізбенка, Новоласпа, Гранітне, Нікішине, Центральне, Чорнухине.

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Також українські війська вступали в бої з терористами в районі н.п. Сміле, аеропорт «Донецьк», Верхньоторецьке.