Незважаючи на чергові спроби штурму, українські військові утримують Донецький аеропорт

07:59, 16 жовтня 2014
Суспільство
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Напередодні ввечері бойовики обстріляли позиції українських військових зі сторони Донецька, втрат серед українських військовослужбовців немає.

REUTERS

Ніч у більшості районів, де проводиться антитерористична операція минула спокійно.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Але о 22.30 було здійснено обстріл позиції сил АТО в районі Трьохізбенка з використанням РСЗВ БМ-21 Град. Вчора вдень, неконтрольовані терористичні збройні формування, кілька разів обстрілювали наші позиції в районах н.п. Дебальцево, Чернухіно, Редкодуб, Авдіївка, Гранітне, вели вогонь по житловим будинкам в Нікішино", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в районі селища Сміле залишається динамічною, сили АТО проводять заходи, спрямовані на забезпечення безпеки особового складу, який несе службу на блокпостах в зазначеному районі.

"Незважаючи на чергову спробу штурму, Донецький аеропорт під нашим контролем, напередодні ввечері бойовики обстріляли наші позиції зі сторони Донецька, втрат серед українських військовослужбовців немає", - заявили у штабі.

У прес-центрі підкреслили, що ситуація на півдні зони АТО постійно відслідковується, проводяться планові заходи, спрямовані на створення безпечних умов для мирних мешканців Маріуполя та учасників антитерористичної операції.

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