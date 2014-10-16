Бойовики атакували кілька блокпостів на Луганщині, українські військові зазнали втрат

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі оперативного командування "Північ".

Як зазначається, вогневе ураження здійснювалось по блокпостах в районах населених пунктів Каштанове, Нижнє, Золоте, Хороше, Сміле.

Також за добу було зафіксовано бойове зіткнення штурмового загону з бойовиками в районі блокпосту Національної Гвардії України.

"Артилерією сектора виконувались вогневі завдання щодо здійснення протидії вогневого ураження позицій військ підпорядкованих оперативному командуванню "Північ", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики і військові РФ понад 40 разів порушили режим перемир'я – ТимчукОкрім того, зазначається, що в ході боїв загинув один військовослужбовець, 5 отримали поранення.

"Втрати озброєння та техніки уточнюються, попередньо Т-64 – 1 одиниця, УРАЛ4320 – 1 одиниця", - додали в прес-центрі.