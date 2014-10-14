Біля Бахмутки на Луганщині між нацгвардійцями та бойовиками іде бій

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

За даними прес-служби, бойовики вимагають від українських бійців залишити позиції, погрожуючи їм знищенням. «Поранені п’ятеро наших військових, двоє легко, троє доставлені в Лисичанську лікарню», - говориться в повідомленні.

«Було отримано інформацію про загиблих із нашого боку, однак офіційно ця інформація поки не підтверджується», - зазначив Москаль.

Читайте такожБойовики обстрілюють Маріуполь, серед жертв – 5 мирних жителівЗа його словами, «з місця бою надходять суперечливі дані, оскільки ні мобільний, ні інший зв’язок там зараз не працює». «Однак повторюю, що про збройні провокації бойовиків на свято Покрови було відомо наперед, це повідомляли місцеві мешканці. Тому наші блокпости в районі Бахмутки, які регулярно й інтенсивно обстрілюються, слід було підсилити додатковими військовими підрозділами», - наголосив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля поінформувала, що у першій половині дня бойовикиатакували 31-й та 32-й блокпости Національної гвардії в районі Бахмутки Луганської області.

Внаслідок атаки були підпалені українські БТР та БМП. Зв’язок із блокпостами втрачено, туди було направлено підкріплення бійців Збройних сил та Нацгвардії.