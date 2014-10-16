Завтра в Мілані Порошенко зустрінеться із головою уряду Польщі

Згідно з програмою візиту польського прем'єра до Мілана, яка є у розпорядженні агентства УНІАН, зустріч запланована на 15.15 за київським часом та стане останньою серед усіх запланованих зустрічей Копач.

Сьогодні Копач зустрінеться з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте, Іспанії Маріано Рахоєм та президентом Єврокомісії Жосе Мануелем Баррозу.

Читайте такожПольща та Німеччина обіцяють сприяти членству України в ЄС – польський прем’єрЯк повідомляв УНІАН, раніше новий глава МЗС Польщі Гжегож Схетина заявив, що так званий "нормандський формат" переговорів президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним за участі глав держав Франції та Німеччини вичерпав себе. Як сказав Схетина, польська сторона теж хотіла б брати участь у цих переговорах.

15 жовтня речник МЗС України Євген Перебийніс зауважив, що Україна очікує від зустрічі Порошенка і Путіна в Мілані прогресу у виконанні Мінських домовленостей.