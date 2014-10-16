Рада збирається змінити виборче законодавство за 6 днів до виборів

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Засідання розпочнеться о 10.00.

Як ідеться в розпорядженні голови Верховної Ради Олександра Турчинова, № 679 від 16 жовтня "Про скликання пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання", на засіданні будуть розглянуті наступні питання: проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належної організації виборчого процесу виборів народних депутатів України" (№ 5157); проект Закону "Про внесення зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення реалізації конституційних виборчих прав учасників антитерористичної операції на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" (№ 5157-1).

У розпорядженні зазначається, що керівник апарату ВР Валентин Зайчук має забезпечити підготовку і проведення пленарного засідання 20 жовтня та поінформувати народних депутатів про заплановані до розгляду питання.

Читайте такожТурчинов підписав закон про кримінальну відповідальність за підкуп виборцівЯк повідомляв УНІАН, 14 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України сьомого скликання» (№ 5158), якою надала право голові парламенту скликати депутатів на пленарні засідання при потребі.

Відповідно до календарного плану, засідання ВР, що відбулося 14 жовтня, мало бути останнім для нинішнього складу парламенту.

Змінами, внесеними до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради сьомого скликання, передбачено, що з 20 по 24 жовтня народні депутати працюють з виборцями, а з 27 по 31 жовтня - у комітетах, комісіях і фракціях.

У листопаді депутати працюють: з 3 по 7 та з 17 по 21– з виборцями, а з 10 по 14 та з 24 по 28 - робота в комітетах, комісіях і фракціях.

У грудні: з 1 по 5 та з 15 по 19, а також з 29 грудня 2014 року по 2 січня 2015 року - депутати працюють з виборцями, а з 8 по 12 та з 22 по 26 - робота в комітетах, комісіях і фракціях.

У січні 2015 року народні депутати з 5 до 9 працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях, а з 12 по 16- робота в округах та закриття сесії.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 26 жовтня.