Епохальний день: кінець "офшорної епохи" і антикорупційне бюро, День захисника України і новий глава Міноборони

На ранкове засідання парламенту, яке почалося з півгодинним запізненням, прибули президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і деякі члени уряду. У сесійній залі зареєструвалося 294 народних депутати.

Крім президентських і урядових законопроектів, депутати повинні були голосувати за призначення міністра оборони і статус воїнів ОУН-УПА.

Насамперед депутати 245 голосами призначили запропонованого Петром Порошенком, Степана Полторака міністром оборони, звільнивши з цієї посади Валерія Гелетея.

Після цього 316 голосами "за" депутати прийняли закон про прокуратуру, який визначає основи діяльності прокуратури, прокурорського самоврядування, статус прокурорів і систему прокуратури.

Потім був ухвалений закон "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки". За це проголосували 284 народних депутати. Також депутати прийняли президентський закон "Про національне антикорупційне бюро". За це рішення проголосували 278 народних депутатів.

Після прийняття антикорупційних законів Петро Порошенко, попрощавшись з Арсенієм Яценюком, покинув сесійну залу Ради.

Після цього був прийнятий закон про запобігання та протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Цей закон спрямований на забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Цим законом комплексно удосконалено національне законодавство у сфері фінансового моніторингу.

Далі 265 голосами був прийнятий закон, що визначає кінцевих вигодонабувачівюридичних осіб і публічних діячів, який був внесений Кабінетом міністрів. Закон встановлює вільний доступ до Державного реєстру прав на нерухоме майно та обов'язковість розкриття інформації про власників компаній і фірм.

Також Рада ухвалила урядовий закон про запобігання корупції. За це рішення проголосували 230 депутатів. Його метою є комплексне реформування системи запобігання корупції у відповідності з міжнародними стандартами та успішними практиками іноземних держав.

Крім цього 233 народних депутати проголосували за введення в Україні кримінальної відповідальності за підкуп виборців.

Зазначимо, що Верховна Рада навіть з сьомої спроби не змогла включити до порядку денного законопроект про визнання ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України.

Слід зазначити, що сьогоднішнє засідання проходило на тлі протесту біля стін парламенту, де зібралося близько 200 осіб у балаклавах. До центрального входу в будівлю парламенту вони кинули коктейль Молотова і петарди.

Через спроби штурму будівлі Верховної Ради, після консультацій з головами фракцій, Олександр Турчинов закрив засідання.

Сьогоднішній день ознаменувався не тільки активною діяльністю депутатів, президент Петро Порошенко своїм указом увів в країні нове свято - 14 жовтня щорічно буде відзначатися День захисника України.