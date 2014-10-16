Із зони АТО в рамках ротації повернулися бійці спецпідрозділу «Суми»

Як повідомили УНІАН в СЗГ управління МВС України в Сумській області, понад 20 міліціонерів повернулися на місце постійної дислокації 15 жовтня.

Наразі правоохоронці одержали нетривалу відпустку, після чого приступлять до виконання своїх функціональних обов'язків.

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Згідно із повідомленням, бійці спецпідрозділу «Суми» перебували в зоні АТО протягом 30 діб і повернулися додому без втрат.

«Вони несли службу по охороні громадського порядку, виявленню, попередженню та припиненню злочинів, перевіряли автотранспорт на предмет перевезення зброї та боєприпасів, боронили спокій мирного населення від терористів та бандитських формувань», - зазначають в СЗГ.

Прибулих зустрічав заступник начальника УМВС України в Сумській області Сергій Курочка, який привітав правоохоронців із щасливим поверненням і подякував за добросовісне виконання своїх службових обов'язків.

На зміну міліціонерам, які вчора повернулися в Суми, на Донбас вже вирушив черговий підрозділ співробітників органів внутрішніх справ.