Міністр оборони: Україна повинна бути готова до четвертого етапу мобілізації

Про це заявив міністр оборони Валерій Гелетей в коментарі журналістам. "Поки не стоїть питання четвертого етапу мобілізації, оскільки триває перемир'я. Але ми повинні бути готові до найгіршого", - сказав міністр.

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Також, говорячи про можливий осінній призов в армію хлопців Валерий Гелетей зазначив, що армія готується до такого призову, але чи відбудеться він і в які терміни буде залежати також від ситуації на сході.

Як повідомляв УНІАН, 3-я хвиля мобілізації в Україні почалася 24 липня і тривала до 6 вересня. Метою 3-ї хвилі мобілізації було збільшення чисельності бойових частин, посилення захисту державного кордону, а також створення умов для ротації. Крім цього, 1 жовтня в РНБО заявили, що 4-ї хвилі мобілізації не буде.