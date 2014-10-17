Українські військові вогнем у відповідь знищили 6 бойовиків поблизу села Сміле

Сили АТО вогнем у відповідь знищили 6 бойовиків поблизу села Сміле на Луганщині.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Обстановка в районі блокпосту, що розташований в районі села Сміле, стабільна. Для забезпечення безпеки підрозділу, який несе службу на блокпосту, об’єкт обладнаний перекритими щілинами та бетонними перекриттями», - йдеться в повідомленні.

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В штабі АТО зазначають, що спостереження за імовірними напрямками відкриття противником вогню ведеться цілодобово.

«Чергові бойові розрахунки відкривають негайний вогонь на подавлення, примушуючи бойовиків залишати вогневі позиції та здійснювати переміщення», - наголошується в повідомленні.

«За попередніми підрахунками, втрати бойовиків унаслідок відкриття вогню у відповідь складають 6 осіб», - зазначає прес-центр АТО.